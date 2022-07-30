美中元首连续两个多小时恶言相向……韩国对“安保不安”有准备吗？. July. 30, 2022 07:33. . 美国总统拜登和中国国家主席习近平在前天举行的2小时20分钟的电话会谈中，就台湾问题发生了冲突。习主席警告说，“反对外部势力的干涉”，“玩火必将自焚”。拜登总统再次强调：“强烈反对单方面改变台湾海峡现状或破坏和平、稳定的企图。”两国首脑还就俄罗斯、经济及人权问题展开了激烈的心理战。 两位首脑的通话是在美中两国围绕美国权力排名第三的美国众议院议长南希·佩洛西8月访问台湾问题军事紧张感加剧的时候进行的。中国表示，如果她强行访问台湾，“一定会予以应对”，在台湾附近继续进行武力示威。在福建省的空军基地集结了战斗机和无人轰炸机。对此，美国也紧急向台湾海域派遣了航空母舰。虽然发生冲突的可能性越来越大，但两国首脑不仅没有进行磋商，反而互相进行了粗暴的威胁和警告。 台湾海峡的军事矛盾是影响驻韩美军运用的变数。美国以提高驻海外美军的灵活性为宗旨，一直在研究驻韩、驻日美军为应对其他地区发生紧急情况而移动的可能性。美中矛盾有可能助长韩半岛的不稳定性，这一点也令人担忧。由于朝鲜有可能进行第七次核试验，紧张局势本来就持续不断。有观察人士认为，朝鲜可能会以韩美联合军事演习为借口进行高强度挑衅。朝鲜国务委员长金正恩还对尹锡悦政府威胁说，“将全军覆没”。但是，白宫在报道美中首脑通话内容的简报和资料中一次也没有提到朝鲜问题。 台湾等韩半岛之外的动向不再是别人的事情。韩国军方和外交当局应该比任何时候都更密切地观察美中之间的动向，检验发生紧急情况时的应对情况。反映敏感的外部因素的军事、外交方案应该得到更多的讨论。在彻底的对朝应对态势下，现在需要考虑印度太平洋地区复杂的安保格局可能产生的影响的对美和对华战略。

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