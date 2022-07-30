主人公是7名韩国人……美国漫威漫画即将问世. July. 30, 2022 07:33. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 以7名韩国超级英雄为主人公的漫威（Marvel）漫画《Tiger Division》即将出版。漫威28日（当地时间）表示，将于11月推出由大韩民国英雄人物组成的《Tiger Division》5集限量版系列。 22日（当地时间），漫威在美国加利福尼亚州圣地亚哥举行的“圣地亚哥漫画展”上介绍了《Tiger Division》计划。“圣地亚哥漫画展”是举办漫画相关书籍、角色、电影等消息和活动的大规模博览会，从本月21日开始为期4天。之后漫威通过网站和推特公开了《Tiger Division》的封面。 漫画的主人公是拥有黄金心脏和强大力量的“太极旗”、以九尾狐传说为基础的“白狐”、K-POP明星英雄“Luna Snow”、魔法师角色“Lady Bright”、半神半人“Enigma先生”、将移动的长丞人形象化的“The General”、Android“Gun-R2”。 其中“太极旗”以变化的颜值吸引了人们的视线。《Tiger Division》去年2月通过漫威漫画的超级反派《模仿大师（Taskmaster）》系列公开过部分内容，当时“太极旗”角色穿着白色背景、中间印有大太极图案的衣服。相反，在此次公开的照片中，以胸前画着的太极图案为中心，换上了适当利用黑色、蓝色、红色的干练的服装。 诞生漫威漫画的韩裔女英雄“蛛丝（Silk）”的作家艾米丽•金将制作《Tiger Division》的故事。另外，曾负责亚裔英雄漫画《漫威声音：Identity》的克里斯•李将负责画画。艾米丽•金通过漫威表示：“很高兴能够推出《Tiger Division》第一部限量版。我根本没想到会为韩国英雄创作文章”，“希望《Tiger Division》系列能够延续下去。”

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