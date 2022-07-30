国会民生特委会表决通过民生法案……“油类税下调幅度从30%扩大至50%”. July. 30, 2022 07:34. by 李允泰记者 oldsport@donga.com. 朝野政党就减轻消费者油价和上班族饭费负担的民生法案达成了协议。 国会民生经济稳定特别委员会29日召开全体会议，提交并表决了将油类税弹性税率调整限度从原来的30%扩大到50%的交通、能源、环境税法修订案和个别消费税法部分修订案。此前，政府通过修改施行令，从7月开始将油类税下调幅度扩大到37%。朝野政党一致认为，为了稳定物价，有必要进一步下调油类税。特别委员会根据政府的要求，决定附加“法律修改后的弹性税率调整将综合考虑国际油价、物价状况、财政的影响后决定”的内容。修正案将临时适用到2024年底。 特别委员会当天还通过了把上班族的餐费非课税限度从原来的每月10万韩元上调到20万韩元的所得税法修订案。餐费免税限额自2003年以后已经冻结了19年，考虑到最近急剧上涨的物价，其宗旨是给上班族提供优惠。相关法案将从明年1月1日开始实施。 当天特别委员会议决的法案将于8月1日通过法制司法委员会，在预定于2日举行的全体会议上处理。

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