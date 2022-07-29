韩美利率逆转……就算担心停滞，也要先控制物价和汇率. July. 29, 2022 07:54. . 美国联邦储备委员会连续两个月实行了把标准利率大幅提高0.75个百分点的“巨大步伐”，韩美基准利率逆转成为现实。美国基准利率上升到2.25%至2.50%，超过了韩国的2.25%。如果这种状态持续下去，韩元对美元汇率上升（韩元贬值）将加剧，以美元购买的原油、原材料价格将进一步上涨，而且外国资本从资本市场撤出的可能性也会增大。 韩美利率逆转是自2020年2月以后时隔2年半的事情。包括韩国在内，没有储备货币的国家和新兴国家为了防止资本外流，通常维持比美国更高的利率。上个月消费者物价上涨到9%左右的美国，不顾经济萧条的忧虑，为了控制物价，正在快速提高利率。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，“在9月的会议上，大幅上调利率可能会比较合适”，表达了进一步上调利率的意志。 现在球已被踢给了韩国银行。上个月，虽然历史上首次迈出了0.5个百分点的“大步伐”，但基准利率却比美国低。包括下个月在内，年内剩下的三次金融货币委员会会议将提高多少利率是关键。考虑到很有可能上升到7%至8%的消费者物价，应该急剧提高利率，但消费萎缩、家庭和小商工人的负债问题越来越严重。据韩国银行分析，从去年8月至今，随着基准利率上升1.75个百分点，民间消费减少了1%左右，家庭利息负担仅今年就增加了24万亿韩元。 因此，部分人认为应该调整利率上调的速度。但是本月“期待通货膨胀”达到了开始统计以来的最高值4.7%，物价问题非常严重。也就是说，很多消费者认为今后物价会进一步上涨。就像不惜一切代价控制物价的美国一样，韩国也需要果断地提高利率，改变消费者的认识。 再加上，如果利率逆转状态延长，资本流出风险就会增大。由于高汇率，进口物价、原材料价格上涨，企业业绩和贸易收支正在恶化，因此韩国银行上调利率是不可避免的。政府也要积极推进减少利息负担增加的家庭和企业痛苦的方案，同时要进行管理，防止负债问题演变成金融系统危机。

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