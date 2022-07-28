拜登对SK投资29万亿韩元连喊10次“谢谢”. July. 28, 2022 07:52. . SK集团总裁崔泰源与拜登总统在白宫会面，公开了220亿美元（约28.9万亿韩元）规模的美国国内投资计划。在拜登总统因感染新冠病毒而通过视频进行的面谈中，拜登总统对SK提出的投资计划表示欢迎，称之为“历史性的宣布”，并连续10次表示“谢谢”。 SK对美国的投资包括存储器半导体设施及研发150亿美元、绿色能源领域50亿美元、生物产业20亿美元等。加上已经决定投资美国电动汽车电池工厂的70亿美元，预计投资规模将接近300亿美元。也就是说，SK在5年内投资电池、生物、半导体的“BBC产业”的247万亿韩元中，相当一部分投资到了美国。 今年5月拜登总统访韩时，三星电子承诺将投入170亿美元在美国得克萨斯州建设半导体代工厂，现代汽车也推出了包括佐治亚州电动汽车工厂在内的共100亿美元投资计划，韩国大企业对美国的投资规模正在扩大。考虑到激化的美中新冷战、半导体领域对美技术和装备的依赖、优待本国生产产品的“美国制造战略”等，扩大对美国的投资是不可避免的选择。 但令人担忧的是，随着韩国企业的海外投资剧增，在韩国建设生产设施的外国人投资没有增加。在韩国人的海外投资中减去外国人在韩国投资的“投资净流出额”正在持续扩大。原因有停留在经济合作与发展组织下位圈的规制环境、矛盾的劳资关系、国际竞争力下降的税制等。这就是要加快规制革新和劳动改革的速度，尽快营造外国企业带着投资包袱找上门来的企业环境的原因。

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