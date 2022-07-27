“强制遣返关键人物”金炼铁最早将于本周回国. July. 27, 2022 07:53. by 张恩智记者、朴钟民记者 jej@donga.com,blick@donga.com. 据悉，因强制遣返“脱北”渔民事件而被告发的前统一部长金炼铁（照片）最快将于本周回国。 据法律界和统一部有关人士26日透露，为看望正在美国留学的子女而出国的金炼铁向周围人士表明了将于本月末回国的意向。首尔中央地方检察厅公共调查三部（部长检察官李俊范）计划最早在8月初传唤金炼铁，调查当时宣布“认为‘脱北’渔民归顺韩国的意愿没有诚意”的经过等。据悉，涉嫌在遣返之前提前结束联合审问调查的前国家情报院院长徐薰也表达了如果检察机关传唤将回国的意思。徐薰的亲信表示：“现在作为研究教授滞留在美国，如果有必要，随时都会回国。” 统一部长权宁世当天在接受CBS广播采访时表示，遣返“脱北”渔民当时，“联合国军”司令部并不是知道是“强制遣返”，才批准出入板门店。权宁世表示：“可能是联合国军司令部不知道是强制遣返，看到渔民们被绑在捆绳上、戴上眼罩后，感到了困惑，”“据我所知，捆绳和眼罩部分在联合国军司令部抗议后立即解开了，联合国军司令部在遣返朝鲜后曾向统一部提出强烈抗议，统一部和联合国军司令部当时一度关系有点别扭。” 正在调查西海公务员被杀事件的首尔中央地方检察厅公共调查一部（部长检察官李熙东）从当天上午9时左右开始传唤海洋警察相关人士A某进行了调查。据悉，检察机关向A某询问了事件发生两天后的2020年9月24日，当时仁川海警署署长申东三发表的第一次调查结果简报的制作过程等。

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