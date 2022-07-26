战争也有规则. July. 26, 2022 08:05. . 这是20世纪70年代的故事。工学专业的教授从美国留学回来了。检查随身物品的海关人员一边看着装满行李的书一边问道。“老师为什么这么喜欢革命?”这是一个对理念和政治信念敏感的时代。似乎是很多书名上写着的“革命（Revolution）”一词映入了眼帘。那些书是《交通革命》《生活革命》等书籍。原因是海关人员没有理解英语圈国家使用的“革命”一词的多种用途。 战争也是日常生活中被误用和滥用的词语之一。饱受竞争压力的现代人在描述过度的竞争、激烈的竞争状态时，会使用“战争”一词。入学考试战争、预购公寓战争、各种预约战争，最近经常听到“每天都是战争”这样的话。 “战争”一词除了具有激烈、杀气腾腾、极限竞争状态的含义外，还有一个重要的意义。就是不择手段的无情。即使竞争和争斗，也有适用规则的场合，也有放弃规则的状态。后者就是战争状态。谎言、骗术受到赞扬、背叛、收买、毁约是理所当然的，平民们死于误炸和误发弹，以当地筹措、制造恐惧感、放弃抗战意志的战略理由破坏城市，即使屠杀平民和儿童，也让人紧闭双眼，这就是“战争”一词的魔法意义。 日内瓦公约、战犯、社交媒体里世界人民的眼睛和谴责，给战争赋予国际规则并关注这些问题的努力，出乎意料地不多。在二战期间，与18、19世纪相比，人道主义似乎有了不同层次的增长，但在战争一侧，轰炸、原子弹、毒气室却发生了史无前例的大规模杀伤。 在社交媒体发威的21世纪，战争的规则会启动吗？大家都想这样相信。但这是假象。战争前正义的人一旦发生战争就会突变。正义？那是与在我体内的野兽的斗争。

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