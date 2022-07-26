“10月的新娘”Queen妍儿与比自己小5岁的声乐家高雨林结婚. July. 26, 2022 08:08. by 金東昱, 金哉希 creating@donga.com,jetti@donga.com. “花滑女王”金妍儿（32岁）将于10月结婚。结婚对象是目前正作为男子跨界组合“Forestella”成员活动的声乐家高雨林（27岁）。 金妍儿的经纪公司AT Sports25日表示：“金妍儿将于10月下旬在首尔某处与声乐家高雨林举行婚礼。”高雨林的经纪公司Beat Interactive也在当天公布了两人结婚的消息。据悉，婚礼将只邀请双方的亲朋好友，并以非公开的形式进行。金妍儿在2014年粉丝见面会上曾说：“10年后就35岁了。如果（到那时）还不结婚的话，是不是太晚了。” 金妍儿和高雨林在2018年All That Skate冰上表演中作为邀请歌手出演时首次相遇。当时，金妍儿特别出演了该秀，并进行了花样滑冰表演。以当时的相遇为契机，两人交往了3年多，并宣布结婚。据悉，两人的音乐取向特别相似，因此变得亲近。 毕业于首尔大学声乐系的高雨林正在同一所大学的研究生院学习声乐。他出演了选拔男性4重唱团员的电视选秀节目《幽灵歌手第二季》，获得了冠军。大邱和平教会牧师高京洙是他的父亲。高雨林目前还未服完兵役，经纪公司表示：“关于服兵役，目前还没有决定。” 高雨林的粉丝之间还流传着与金妍儿恋爱的传闻。高雨林曾于2020年5月在自己的社交网络服务（SNS）上上传过伴侣犬“妍雨”的照片，对此，高雨林的粉丝们推测伴侣犬的名字是不是取自金妍儿的“妍”和高雨林的“雨”。 此前，金妍儿曾被众多男歌手、演员和体育明星选为自己的理想型。金妍儿就自己高中时的理想型表示：“性格和外貌都很有男人味。”2010年出版的自传《金妍儿的7分钟剧情》中，她写道，“装作太强的男人不怎么样。比起怀有‘因为我是男人，所以应该这样’想法的人，我希望即使是男人，如果有困难的事情，也能依靠我。我喜欢对自己感情坦诚的人。”此后，金妍儿一直将“坦率、沟通顺畅的人”选为理想型的首选要素。 金妍儿结婚的消息传开后，日本媒体也迅速报道了这一消息，表现出了极大的关注。25日，朝日电视台、《日刊体育》、雅虎日本等媒体援引韩国媒体报道了“韩国花样滑冰女王金妍儿将于10月与比自己小5岁的声乐家结婚”的内容。世界级体育明星金妍儿与日本同龄对手浅田真央（32岁）在2010年温哥华冬奥会上争夺金牌，受到了日本球迷的广泛关注。当时金妍儿获得了金牌，浅田真央获得了银牌。 获得温哥华冬奥会花样滑冰女子单人滑金牌的金妍儿在2014年索契冬奥会上获得银牌，宣布退役。之后她作为2018年平昌冬奥会宣传大使活动，为大会的成功举办做出了贡献。联合国儿童基金会国际亲善大使金妍儿还开展了多种多样的捐赠活动。

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