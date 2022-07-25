证明“为什么是大谷翔平”的连续两年轰出20个本垒打. July. 25, 2022 07:47. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 大谷翔平（28岁•洛杉矶天使队•照片）在美国职业棒球大联盟（MLB）连续两年、同时也是个人生涯第三次赛季轰出20个本垒打的记录，再次证明了自己超越MLB，是美国职业体育的代表超级明星。虽然MLB多家球队对这样的大谷虎视眈眈，但所属球队天使队坚持其“不可转会”的立场。 大谷翔平在24日与亚特兰大勇士队的客场比赛中，作为1号指定击球手出场，在球队以1比7落后的第5回局上半局，以越过右侧围墙的一分本垒打完成了本赛季的20个本垒打。大谷翔平继上赛季击出46个本垒打后，连续2年击出了20个以上的本垒打。这是他继美职棒大联盟出道赛季的2018年（22个）之后的第三次。 大谷是继松井秀喜（48岁）之后，第二个在美国职业棒球大联盟取得20个以上本垒打的日本击球手。松井在2003~2012赛季期间效力MLB10年，先后5次击出20个以上的本垒打。当天，大谷翔平取得了包括本垒打在内的4个有效击球、2个安打的成绩，但球队最终以2比7败北。 兼具投打能力的“二道流”大谷翔平截至24日作为投手赛季已取得9胜（5负）。只要再取得一场胜利，他将成为继贝比•鲁斯（1895~1948年）之后时隔104年再次一个赛季同时取得两位数本垒打和胜场数的选手。上赛季大谷翔平以9胜（2负）的成绩仅差1个胜利，未能打破记录。贝比•鲁斯在1918年作为投手取得了13胜（7负）、作为击球手创下了11个本垒打。 据悉，大谷翔平不分投打，因此很多球队都想得到他。MLB官方有线频道“MLB Network”的记者约翰•莫罗西24日在自己的社交网络服务（SNS）上写道：“多支MLB球队联系了天使队，表达了对大谷交易的关心。”莫罗西补充说：“天使队表示，在转会截止日期的下月3日之前，没有任何送走‘超级明星’的想法”，传达了“不可转会”的气氛。 此前的21日，大谷翔平在ESPY颁奖典礼上不仅被选为“MLB最佳球员”，还被选为19个颁奖对象中的“最佳男运动员”，树立了美国职棒大联盟的自尊心。1993年开始的该颁奖典礼由美国ABC广播和体育专门频道ESPN主办，通过各项目名誉殿堂会员、记者团、转播团等专家评价和球迷投票选出获奖者，被选为美国国内最高权威体育奖。这是美国职棒大联盟自1999年的马克•麦奎尔（59岁）之后时隔23年再次有MLB球员获得“最佳男运动员”奖。

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