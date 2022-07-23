克鲁格曼的反省……配合“倾力相助”的韩国政界，不作反省吗？. July. 23, 2022 07:31. . 纽约市立大学教授保罗·克鲁格曼在20日出版的《纽约时报》专栏中承认，低估了拜登政府的经济刺激政策带来的通货膨胀效果。克鲁格曼教授是美国代表性的进步经济学家，曾获得2008年诺贝尔经济学奖。 作为新冠疫情的应对之策，拜登总统去年初执行了1.9万亿美元（约2496万亿韩元）规模的经济扶持政策。当时有人指出，过度的财政支出会引发通货膨胀，克鲁格曼教授主张：“物价不会急剧上涨。”但是上个月美国物价上涨率到了41年来的最高值9.1%，因此他对错误判断作出了反省。此前，美国财政部长耶伦、美联储主席鲍威尔也承认低估了通货膨胀的危险。 在美国，经济学者、政府经济部门和中央银行最高负责人虽然为时略晚，但为过度的财政支出、未能正确预测通货膨胀而道歉。但在韩国，自新冠病毒大流行之后，政界展开了史无前例的倾囊相助竞争，但现在并没有反省的迹象。文在寅政府和共同民主党在2000年4·15议会选举前夕决定向全体国民发放灾难补助，在去年4·7再补选、今年3月总统选举之前也编制了善心性补充预算。承诺“向个体户、小工商业者支援50万亿韩元”并执政的尹锡悦政府在6·1地方选举前夕，也通过了包括39万亿韩元一般支出在内的62万亿韩元的补充预算。 政府表示，出现外汇危机以后的最高物价上涨，是因为乌克兰战争、新冠疫情和美中新冷战导致的供应网混乱等外部因素。但是不能说政界增加国家债务并花钱的民粹主义政策的影响是小的。过去几年房价暴涨、青年们的“举债投资”“穷家”投资股票、“辛奇溢价”等虚拟货币市场泡沫也是流动性过度的后遗症。 一年减税13.1万亿韩元的政府减税案，也很有可能对通货膨胀产生不利影响。为了税制正常化、中长期投资活性化，即使有必要，也可以立即增加流动性，减少韩国银行的利息上调效果。特别是，在收入减少的情况下，如果政府不减少支出，国家债务就会增加，甚至威胁财政健全性。无法逃避通货膨胀责任的政府和政界，要中断无差别的善心性援助，果断地调整公共部门的支出结构。

한국어