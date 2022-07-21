遗憾失金！乌克兰跳高选手马胡奇克收获田径世锦赛女子跳高银牌. July. 21, 2022 07:48. by 任寶美 bom@donga.com. 20日，在美国俄勒冈州尤金市的海沃德体育场举行了世界田径锦标赛女子跳高决赛。雅罗斯拉娃•马胡奇克（21岁•乌克兰）在2米04第3次试跳失败后躺在垫子上，用双手捂住脸。观众席上传来了遗憾的感叹声。这是马胡奇克为遭受俄罗斯侵略的乌克兰献上金牌的挑战以银牌告终的瞬间。在第2次试跳中跳过2米02的马胡奇克把第1名让给了在第1次试跳中跳过同样高度的埃莉诺•帕特森（26岁•澳大利亚）。 但正如马胡奇克所说“我想继续参加国际大赛，向世人展示乌克兰在这里”，她的跳跃引起了全世界的关注。每次参加比赛时，马胡奇克都会用全身来表现乌克兰的象征色黄色和蓝色。这是为了抵抗，也是为了向世界展示乌克兰。当天，她的眼线和指甲油也全部涂满了黄色和蓝色。 马胡奇克在2月24日俄罗斯入侵乌克兰后，为参加塞尔维亚贝尔格莱德世界室内田径锦标赛于3月越过国境，至今未能回家。她的家所在的东部第聂伯罗仍然很危险。她一直在土耳其、德国等地进行训练。在驱车整整3天的避难后参加的室内锦标赛上，马胡奇克以2米02的成绩夺冠，受到了人们的关注。 此次大赛因世界田径联合会（WA）禁止俄罗斯、白俄罗斯选手参加大赛的措施，玛丽亚•拉希茨克内（29岁•俄罗斯）未能实现大赛4连冠，马胡奇克夺冠的可能性很高。但是，帕特森创造了个人最好成绩和澳大利亚国家记录，因此未能获得金牌。当拉希茨克内对WA提出异议时，马胡奇克表示，“拉希茨克内说，‘因为自己是俄罗斯人’，所以不能参加比赛。而乌克兰人们因为是‘乌克兰人’，所以正在死去。” 同样为了躲避战争而参加比赛的安德烈•普里琴科（34岁•乌克兰）在前一天的男子跳高比赛中获得了铜牌。此次尤金田径世锦赛共有22名乌克兰选手参赛。

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