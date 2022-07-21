韩美乙支演习时隔5年复活……下月还将进行机动演习. July. 21, 2022 07:48. by 申圭振记者、尹相虎 军事记者 newjin@donga.com、ysh1005@donga.com. 据悉，作为尹锡悦政府上台后首次实施的下半年韩美联合军演的新名称，“乙支自由盾牌（UFS）”有望被重点讨论。与“关键决断（KR）”、“秃鹫训练（FE）”一起被称为三大联合演习的“乙支自由卫士（UFG）”）将在更改名称之后，时隔5年再次复活。“乙支自由卫士（UFG）”在文在寅政府上台后的2018年被废除。据悉，韩美事实上已就此次联合军演达成协议，并决定同时进行野外机动演习。 综合《东亚日报》20日的采访内容，韩美就8月22日至9月1日举行的下半年联合军演的名称定为“乙支自由盾牌（UFS）”达成了共识。虽然将前任文在寅政府废除的“乙支自由卫士”的最后一部分“卫士（G）”改为“盾牌（S）”，但事实上还是原封不动地继承了。韩国政府消息人士表示：“虽然也有人提出包括‘同盟’一词或沿用现有‘乙支自由卫士’名称的方案，但最终还是认为‘乙支自由盾牌（UFS）’比较合适。” 此前，文在寅政府废除了原有的三大联合演习，并大幅缩小演习规模。这反映了2018年与朝鲜进行无核化谈判的基调。但是，韩美此次决定恢复演习名称，并实施野外机动演习。8月份的联合军演通常是通过电脑模拟进行的，但现在为了提高演习效果，双方同意甚至要进行野外机动演习。此前，韩美首脑在5月的联合声明中曾表示：“考虑到朝鲜不断进化的威胁，双方同意开始扩大联合军演范围和规模的磋商。”但是，即使恢复野外机动演习，也很难立即像以前一样动员大规模（团级以上）兵力。 驻韩美军就《东亚日报》关于联合军演新名称的提问强调：“不会公开提及政策上计划或实施的联合军演，”“有关联合军演的所有决定将由韩美同盟做出。”

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