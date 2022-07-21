欧洲和英国也将加入“大步伐”队伍. July. 21, 2022 07:48. by 朴民優 minwoo@donga.com. 继韩国和美国等世界多国之后，此前在上调利率方面一直犹豫不决的欧洲也将加入货币紧缩的行列。部分人预测存在采取“大步伐”（基准利率上调0.5个百分点）的可能性。如果欧洲上调利率，将是自2011年南欧财政危机后时隔11年再次上调利率。 据《金融时报》等外媒20日报道，欧洲中央银行为控制恶性通货膨胀，将在21日的货币政策会议上决定上调基准利率。欧洲央行在2011年7月最后一次上调利率后，为刺激经济逐渐下调利率，从2016年3月开始维持了6年以上的“零利率”。 当初市场普遍认为，欧洲央行此次将只上调0.25个百分点的利率。因为今年6月欧洲央行决定冻结利率，预告了这样的上调幅度。但是，本月公布的6月欧元地区物价上涨率上升到8.6%，为了应对通货膨胀，需要“大步伐”的主张开始得到支持。 再加上美国继上月之后，预计本月末也将采取“巨大步伐”（基准利率上调0.75个百分点），这也提高了欧洲快速上调利率的可能性。因此，美元对欧元的价值跌至20年来的最低水平，进一步助长了物价上涨。如果欧洲央行果断实行“大步伐”，存款利率（标准利率的一种）也将从-0.5%上升到0%，从2014年开始持续8年的“负利率实验”将结束。《金融时报》报道说：“欧洲央行正在讨论结束负利率上调0.5个百分点的方案，”“在货币政策决定之前，对大幅上调利率的预测越来越大。” 因9%的物价上涨率而呻吟的英国也正在研究动用“大步伐”的招数。英兰银行行长安德鲁·贝利在19日举行的某活动演说中表示：“下月将把利率上调0.5个百分点作为选项之一进行讨论。”如果英国将利率上调0.5个百分点，将是自1997年英兰银行独立决定货币政策以来的第一次。 但是，欧洲和英国的利率上调虽然有助于抑制物价上涨，但稍有不慎就会使本来就困难的经济进一步停滞。欧洲受到了乌克兰战争和能源大乱的直接打击，意大利等南欧国家也面临着高负债率和政治风险。对此，有人担心，第二次南欧财政危机有可能重演。但19日欧洲股市因期待上调利率会使欧元恢复价值而以暴涨趋势收盘。

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