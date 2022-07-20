摆脱个性. July. 20, 2022 07:54. . “诗歌不是释放感情，而是从感情中摆脱出来。诗不是表现个性，而是摆脱个性。西方现代主义诗人TS埃利奥特如是说。这是以抑制和升华为美学原理而不是表现自己的感情和个性而做出的发言。这是适用于建筑家金元的美学。他似乎也认为自己的建筑是摆脱感情和个性。 他创建的未堂徐廷柱诗文学馆乍一看似乎没有个性。他在那里待了很长时间，现在已经成为自然的一部分的小学，利用了它的废校。也就是说，该建筑是在没有对自然造成任何伤害的情况下建造的。两边的教室稍微改了一下，只搬出了中间的教务室的一部分，在那里建了高18米左右的破旧的瞭望台。这就是全部。这与充满个性的建筑物相去甚远。因此，正如他所说，它变成了“不压倒周围人，绝对不独善其身，不自以为是，所以从很久以前开始就像总是在那里一样自然和没有改变”的建筑。建筑物内展示的未堂魅惑的诗、夹杂着自豪和羞愧的人生痕迹备受关注是因为建筑物没有那么突出。登上粗糙的水泥瞭望台，不，在登上去的同时，通过四面八方的窗户可以看到高敞大海和边山半岛、未堂的故居、马鞍岭、逍遥山，最重要的是可以领略到培养未堂的愿望，是因为建筑物没有自以为是。 建筑师没有释放感情，表现个性，而是从它们中摆脱出来，使人们的视线集中在未堂的诗和魅惑的风光上。那么他是没有个性的建筑师吗？不是的。相反他个性十足。但是，正如埃利奥特所说，“只有有个性和感情的人才能知道想要摆脱它们意味着什么”，艺术有时是从自我中心性中摆脱出来。这可以说是利他性的获得。文学评论家、全北大学客座教授

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