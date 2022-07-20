“东南亚三大毒品王”重量级总负责人被遣送回韩国. July. 20, 2022 07:55. by 金基允记者 pep@donga.com. 在东南亚过着逃避生活并向韩国走私毒品的组织头目金某（47岁）17日在越南被抓获。据悉，金某是被称为“东南亚第三大韩国人毒品王”的人物。 警察厅19日表示：“派遣缉拿支援组前往越南，与越南公安部展开合作调查，最终于17日在胡志明市抓获了金某，并于今天将其强制遣送回国内。”韩国警方2019年6月通过国际刑警组织对金某下达红色通缉令后，与越南公安部展开了3年多的合作调查。 据警方透露，金某涉嫌从2018年开始利用在线聊天工具“电报”向韩国的供应商和购买者销售冰毒和合成大麻等。金某因涉嫌毒品流通被全国13个警察署通缉。从金某那里得到毒品后在国内销售的共犯就达20名左右。金某在国内销售的毒品中，通过警方调查确认的就达70亿韩元。警方认为实际流通量会更多，计划通过调查查明准确的流通规模。 金某是“东南亚三大韩国人毒品王”中唯一没有被抓获的嫌疑人。此前被称为“电报毒品王”的朴某（44岁）于2020年10月在菲律宾被捕，目前被关押。“脱北毒品王”崔某（33岁，女）在柬埔寨被抓获，今年4月被遣送回韩国。金某是向朴某和崔某供应毒品的总负责人。 警察厅国际刑警组织国际合作课长姜基泽（音）表示：“今后将继续加强国际合作调查。”

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