美国苹果公司明年将缩减招聘规模，实行“紧缩经营”……应对经济衰退. July. 20, 2022 07:55. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 据悉，由于全球经济萧条的威胁，世界市价总额排名第一的美国苹果公司明年将缩小招聘规模，减少部分支出等，展开紧缩经营。美国代表投资银行高盛也以经济萧条的可能性为由，提及年末裁员的可能性等，世界大企业陆续转换为紧急经营基调。 彭博社18日报道说，苹果正在讨论减少新员工招聘规模，减少部分业务部门的预算。也就是说，今后即使特定职位出现空缺，也不会填补空缺，部分业务部门将中断招聘新人本身。但苹果相关人士对彭博社表示，此次紧缩经营的对象不是苹果公司整体，而是部分业务部门，明年推出新产品的计划没有变化。 在新冠大流行的情况下，苹果的业绩也好于市场预期，一直进行进攻性研发投资及人才招聘，进行紧缩经营是非常罕见的。这说明该公司对今后的经济前景并不乐观。彭博社分析称，“苹果（紧缩经营）的决定源于在不确定性增大的时期需要慎重经营的想法”。受此影响，当天美国纽约股市下跌。苹果股价比前一个交易日下跌了2.1%。 为了应对经济萧条，整个大型科技行业掀起了结构调整热潮。此前，微软、脸书母公司元宇宙、特斯拉等进行了裁员。谷歌表示，今年下半年将减少招聘规模。 继大型技术业界之后，华尔街的金融企业和制造企业也将展开紧缩经营。当天，高盛首席执行官戴维·所罗门警告说，通货膨胀压力将持续相当一段时间，“经济的不确定性正在增大”。他表示，因此有可能实行减少新招聘、年末裁员的华尔街惯例。

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