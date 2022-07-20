美国国务院就遣返“脱北”渔民争议表示：“对朝鲜人权深感担忧”. July. 20, 2022 07:55. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国国务院当地时间18日就强制遣返“脱北”渔民争议表示，“担心朝鲜政权的人权状况，”“正在和韩国共享这种忧虑。” 美国国务院发言人内德·普莱斯在当天的新闻发布会上被问到，“你认为‘脱北’渔民被强制遣返事件会对人权问题产生什么样的影响”。他回答说：“对于朝鲜在国际舞台上的行动，我们感到非常担忧。”这是美国政府首次对强制遣返“脱北”渔民事件做出公开反应。 普莱斯表示：“虽然朝鲜政权在最近几周内多次提及史无前例的弹道导弹试射，但（我们）对朝鲜政权的担忧并不止于大规模杀伤性武器计划。”他接着表示：“美国对朝鲜政权的人权状况深表忧虑，”“与全世界同盟国共享这种忧虑，也和同盟国韩国共享。”他还说：“为了（向朝鲜）追究朝鲜发生的残暴行为和蹂躏人权的责任，我们拥有并使用了特定工具。” 不过他表示：“关于个人在韩国被驱逐的过程，将交给韩国政府。”他回避了提及目前正在调查的遣返过程。 国际人权团体“大赦国际”14日在向联合国人权理事会提交的《各国定期人权讨论报告》中就韩国指出：“所有要求流亡的人都应该确立行政和法律结构，以保障‘不遣返（non-refoulement）’原则等合法程序。“不遣返”是国际法关于“不能把难民或流亡请求者强制遣返给迫害难民可能性大的国家”的规定。 “大赦国际”在发给“美国之音”的评论中也主张：“朝鲜渔民们接受公正审判的权利遭到了拒绝，”“将他们送回朝鲜的决定违反了‘不遣返’原则。”

한국어