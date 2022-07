AESPA vs ITZY vs BLACKPINK,谁将成为“夏季女王”?. July. 19, 2022 07:55. by 金哉希 jetti@donga.com. 今年夏天歌谣界“夏季女王”的主人公会是谁呢? SM、YG、JYP等主要娱乐公司的顶级女子组合将大举回归。SM的AESPA和JYP的ITZY本月发表新曲开始了活动,YG的BLACKPINK也将于8月回归。引领K-POP韩流的代表女子组合“少女时代”也将在下个月带着出道15周年纪念专辑与粉丝们见面。 打响夏季大战第一炮的是AESPA。8日发行第二张迷你专辑《Girls》的AESPA连日来不断刷新各种纪录。AESPA《Girls》发售第一周的销售量为142.6487万张,创下了历代女子组合发售第一周的新纪录。唱片发行第一周是粉丝聚集力最强的时期,但第一周销量超过100万张的女团AESPA是第一个。发售前专辑预售量也达到了161万张,在K-POP女子组合中创下了最高纪录。在海外也取得了好成绩。《Girls》专辑在美国“Billboard 200”排行榜上排名第三。 继AESPA之后,ITZY15日发行了收录主打歌《SNEAKERS》的迷你专辑《CHECKMATE》。《SNEAKERS》MV(音乐录影带)公开仅3天点击量就超过了3860万次,反响热烈。ITZY的首场世界巡演也即将到来。10月26日,将以美国洛杉矶为起点,之后在凤凰城、达拉斯、芝加哥、纽约等美国8个城市举行演出。美国演出的门票已全部售罄。 一直集中于ROSE和LISA等成员们的个人活动的BLACKPINK的“完整体”回归预定在下个月。自2020年正规1辑《THE ALBUM》售出140万张,成为K-POP女子组合首次进入百万销量行列以来,时隔1年10个月。YG方面表示:“准备了长时间倾注心血完成的音乐,以及很多带有BLACKPINK标签的音乐。” SM所属女子组合少女时代将于下个月发行出道15周年纪念专辑。这是少女时代继2017年8月发行的正规6辑《Holiday Night》之后时隔5年以完整体回归。

한국어