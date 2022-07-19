“国内派最终检验”东亚杯，明天首场比赛打响. July. 19, 2022 07:57. by 金培中 wanted@donga.com. 这是登上参加2022卡塔尔世界杯的“本托号”的最后机会。 17日，保罗•本托主教练（53岁）率领的韩国国家男子足球代表队为参加19日至27日举行的东亚足球联盟（EAFF）E-1锦标赛（东亚杯）而前往日本名古屋。从20日与中国队的比赛开始，24日与中国香港队、27日与日本队展开交锋。韩国队从2003年开始，在每2年举行一次的东亚杯上，继2015、2017、2019年之后，试图取得4连冠和历史第6次冠军。 此次代表队除了效力于日本J1联赛的权敬源（大阪钢巴）以外，其余25名球员都是国内派。由于不是国际足联（FIFA）A级比赛期间，孙兴慜（托特纳姆热刺队）、黄义助（波尔多队）、黄喜灿（伍尔弗汉普顿队）、金玟哉（费内巴切队）等在欧洲活动的球员都没有加入。 除了国际足联排名第24位的日本之外，排名比韩国（第28位）低的中国（第78位）、中国香港（第145位）等弱队参加大会，因此比赛本身没有多大意义。但是对于参赛球员来说，这是根据表现与否被列入世界杯最终名单，踏上决赛圈舞台的最后机会。受新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情的影响，本届卡塔尔世界杯上每支球队的名单从23人增至26人。国内派球员很有可能成为扩大名单的受惠者。本托主教练在11日发表球员名单时表示：“不管对方是什么样的球队、对方球员是什么水平，我们都认为这是准备卡塔尔世界杯的过程，将参加此次大会。” 另一方面，女子代表队自2005年首届大赛夺冠后，时隔17年再次向冠军发起挑战。女子代表队在2月举行的2022亚洲足球联盟（AFC）女子亚洲杯上获得了历史最好成绩—亚军。与FIFA排名第6位、2020东京奥运会冠军加拿大队在上个月的友谊赛中以0比0握手言和，队内气氛非常融洽。从19日与日本队的比赛开始，韩国女足将分别在23日、26日与中国队和中国台湾队进行比赛。 此次东亚杯是自2019年以后时隔3年再次举行。原计划去年在中国举行，但因新冠病毒大流行推迟了一年。此后，中国因担心新冠病毒在本国再次扩散而放弃举办大会，将举办地改为日本。

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