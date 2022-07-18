萌发新芽的喜悦与自豪. July. 18, 2022 07:56. . “即使被大风撼动，也会重新发芽。”―出自金琸桓的《美丽是要守护的》中 “农”是指“耕田种农作物”的意思。这个“农”是笔者人生中最有意义的词语。大学时期研究植物医院的微生物、硕士课程研究发出毒素的霉菌、博士课程研究主要用于害虫防治的微生物，与农业生态界的微生物有着密切联系。创立农业公司法人开始研究品种后，更加接近“农”。亲自种植绿色环保水稻，努力守护农业的价值。 我曾看到奥地利山村前的公墓碑文上写着“我是播种的农民”的内容。感受到了对农夫的自信心和自豪感，感动涌上心头。我国也有很多农民在大自然中过着播种的生活，后来离开了人世，但从未听说过有这样的碑文。 最近大学也开始抹去“农”字。我专攻的“农生物学系”现在更名为“植物医学系”，有的大学干脆取消农科大学，加上生物、生命科学等单词，重新起名单科大学的名称。 但是最近经历全球性新冠肺炎疫情后，对“农”的视线正在发生变化。这得益于在气候危机时代，通过生态转换教育寻找可持续性的方向转换的呼声越来越高。在被城市和资本席卷而飞驰的剧变时间里，为了守护健康的世界，开始萌发希望。 守护农业现场是每年萌发新芽的喜悦和自豪的事情。希望能够与更多的人共享拯救生态界根基的“农”的真正意义和使命。

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