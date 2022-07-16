熟悉巴西柔术的郑多云，向“次重量级排名”发起挑战. July. 16, 2022 07:29. by 金培中 wanted@donga.com. “首先进入排名，然后挑战冠军。” 世界最高水平的综合格斗舞台UFC斗士郑多云（28岁•次重量级•照片）在与达斯汀•扎科比（34岁•美国）比赛之前做出了上述表示。郑多云将于17日在美国纽约州埃尔蒙特举行的“UFC on ABC3”大赛上与级别排名第15位的扎科比展开较量。 自2019年8月UFC出道以来，取得4胜1平的郑多云在UFC中还没有被赋予级别排名。 UFC按级别只有16人进入排名名单，他们分别是冠军和1~15位的斗士。如果郑多云在此次大赛中获胜，他将超越扎科比，排名第15位。比郑多云更晚的2020年10月首次参加UFC的扎科比取得了5胜1平的成绩。 如果郑多云在次重量级比赛中进入排名，将成为首位进入排名的亚洲选手。次重量级（93公斤以下）是仅次于重量级（120.2公斤以下）的重量级。在两个级别中，大部分南美、非洲、美国选手都名列前茅。作为韩国选手，“韩国僵尸”郑灿盛在2021年羽量级中上升到第4位，创下了最高排名。次中量级金东贤在2017年排在第6位，羽量级崔斗浩在2016年排在第11位，曾进入过排名名单。 13日，正在美国训练的郑多云在接受本报视频采访时表示，“在（UFC）出道时，只运用拳击技术，之后掌握了使用胳膊肘或膝盖的泰拳技术”，“现在我已经成长为懂得应用摔跤和巴西柔术技术的选手。这次一定会赢。” 郑多云是亚洲选手中少有的UFC重量级选手，因此格斗迷们对郑多云的关注度也越来越高。郑多云表示：“已经习惯了关注，所以不会感到负担”，“每次比赛时，我都会只想着获得胜利。”

한국어