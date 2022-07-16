李昌阳：“新政府首要课题是扩大企业投资”. July. 16, 2022 07:30. by 郭道英 now@donga.com. “将强化打破规制、提供奖励、改善选址等刺激投资的3种套餐，推进‘投资主导型增长战略’。” 产业通商资源部长官李昌阳（照片）15日在济州西归浦举行的“第45届大韩商工会议所济州论坛”上发表演讲，担心增长潜力和活力下降，并做出了上述表示。 李长官对目前的情况表示：“韩国因经济合作与发展组织（OECD）最低层的规制环境，投资魅力下降，劳资关系合作也在141个国家中排在第130位。”他接着说，“有必要通过增长指向型产业战略进行产业大转换。” 李长官强调说：“扩大企业投资是新政府产业政策的首要课题”，“投资具有快速激活经济、创造工作岗位、学习新技术、提高生产效率等一石四鸟的效果。”对于限制规定，他表示：“总统和政府都将‘孤注一掷’地打破限制。相信会有很多好的结果。” 在8月实施国家尖端战略产业特别法之前，还发表了核心产业培育蓝图。他表示：“将通过确保半导体、显示器等超差距和主力产业高度化，创造未来产业，强化就业基础。7月份将发表半导体产业战略，依次制定主要行业对策。” 李长官在与采访团见面时，还发表了对大宇造船海洋公司内部转包工会罢工事态的意见。李长官表示：“劳资当事人应该立即进行协商，政府和相关机关应该根据氛围进行协助。”他还补充道，“正在考虑帮助的方法是什么，形成氛围的方法是什么”，“如果劳资当事人达成协议，将讨论政府或（KDB产业银行等）周边机构的支援方案。”

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