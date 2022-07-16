尹锡悦的国政支持率又跌至32%……60岁以上民众也有很多否定评价. July. 16, 2022 07:30. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹锡悦总统就任两个多月，其国政执行得到的肯定评价跌到了32%。一周内下降了5个百分点。与国政动力直接相关的任期初期支持率连续5周呈下降趋势，总统室的苦恼也在加深。 韩国盖洛普15日公布的7月第二周（12日至14日）调查结果显示，回答尹锡悦履行国政“良好”的人占32%，比前一周下降了5个百分点。相反，回答“做得不好”的人比前一周上升了4个百分点，达到53%。尹锡悦的国政执行肯定评价从6月第二周的53%连续5周下降。否定评价超过50%尚属首次。 韩国盖洛普解释说：“包括对尹总统友好的高龄层和国民力量党支持层、倾向保守层在内的大部分应答者，从上周起肯定评价率下降、否定评价率上升的气流一直持续到本周。”实际上，据统计，在3月9日大选当时对尹锡悦给予绝对支持的60岁以上人群中，肯定占39%，否定占49%。从各地区来看，仅在大邱和庆北地区，肯定评价就占53%，其他地区肯定评价在30%以下。尹锡悦否定评价理由的第一位是人事（26%）。排在第二位的是经验不足和无能（11%），第三位是不关注经济和民生（10%）。 政党支持率从高到低，依次为国民力量党38%、共同民主党33%、无党派23%、正义党5%。国民力量党的支持率比前一周下降3个百分点，而共同民主党的支持率则上升了3个百分点。 虽然执政党内部对国政运营动力支持率暴跌的担忧越来越大，但总统室相关人士当天表示：“不会对支持率一喜一悲，”“正在倾听国民和舆论的声音。”他还表示：“无论是关心民生还是宏观经济政策，我都没有以‘如何反映在支持率上’的想法来工作，”“倾听国民和舆论的声音，理所当然是总统、总统室和政府应该做的事情。”

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