获得力量的美国“Ultra Step”……亚特兰大联储表示“所有的可能性都存在”. July. 15, 2022 08:05. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美国6月消费者物价涨幅比市场预想的要高，达到9.1%，美国中央银行联邦储备制度（Fed•美联储）在26日和27日召开的联邦公开市场委员会（FOMC）上，将采取把标准利率一次性提高1%的“Ultra Step”的预测急速上升。很多人担心，在美联储反复上调利率的情况下，物价和高强度的紧缩政策会助长经济萧条。 13日（当地时间）发表物价上涨率后，美联储高层人士接连提到了“Ultra Step”的可能性。克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔•梅斯特当天在接受彭博电视台采访时表示：“美联储没有理由比上个月少上调利率。虽然有经济萧条的忧虑，但如果现在不抑制通货膨胀，就会出现更大的问题。”这意味着上个月果断实行意味着上调0.75%的Giant Step的美联储本月至少可以上调0.75%或比这更大幅度的利率。 亚特兰大联邦储备银行行长拉菲尔•博斯蒂克当天也对询问Ultra Step可能性的采访团回答说：“所有的可能性都存在。”据通过利率期货预测今后基准利率水平的芝加哥商业交易所“Fed Watch”显示，截至13日，预测Ultra Step的市场参与者比重为80.9%，比预测Giant Step的概率（19.1%）高出3倍以上。日本投资银行野村也表示：“美联储为了提高政策可信度，只能提高利率上调速度”，并改变了预测值，认为本月FOMC将实现Ultra Step。 但也有人担心，急剧的货币紧缩会加重经济萧条的压力。美联储当天在经济动向报告书《褐皮书》中表示：“美国国内多个地区都能感受到经济放缓”，“以油价、食品、居住费为主，物价急剧上涨。”被认为是经济萧条信号的长短期利率逆转现象也在持续。当天，美国2年期国债和10年期国债收益率的逆转幅度为0.22%，创下了自2000年以后22年来的最高值。

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