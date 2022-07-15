修改综合房地产税，必须排除政治理论才能避免“冷池热池”混乱局面. July. 15, 2022 08:06. . 企划财政部计划制定减轻多套住宅拥有者综合房地产税负担的税法修订案，并于本月21日发表。正在讨论废除多套住宅拥有者负担的综合房地产税重课税率、将课税标准从住宅数量改为住宅价格标准的方案。也就是说，全面修改对多套住宅拥有者征收重税来控制房价的房地产政策基调。 综合房地产税是卢武铉政府当时因房价暴涨，无住宅者的愤怒达到极点后，将多住宅拥有者视为潜在的投机势力，于2005年实行的需求抑制政策。虽然专家们指出，为了稳定房价，扩大供给是唯一的解决方法，但政府还是试图通过史无前例的综合房地产税制度，将政策失败的责任转嫁给多住宅拥有者。尽管如此，还是没能控制住房价。在此后的17年里，综合房地产税根据政治上的有利、不利因素，经过20次以上的法令修改，在冷水池和温水池之间来回徘徊。 现政府之所以要废除多套住宅拥有者综合房地产税重课税率，是因为认为房价没有被控制，而且由于公平性问题，争议越来越大。实际上，相比拥有一套高价住宅的人，拥有多套低价住宅的人承担更高税率的结构存在不合理的一面。但是，如果一举废除多套住宅拥有者重课税率，恢复综合房地产税原状，在此过程中必然会出现另一个公平性问题。此前，有不少投机势力通过差额投资购买多套住宅，赚取行情差价。在这种情况下，如果对一套住宅拥有者和多套住宅拥有者以同样的标准征税，可能会引起实际需求者的反对。 综合房地产税当初是抱着政治目的紧急制定的，因此制度本身存在的问题不止一两个。虽说征税对象将局限于超高收入层，但实际上综合房地产税纳税对象到2020年将达到66万人。早已不是对富人征税，而是对中产阶层征税。随着综合房地产税课税标准区间的新设和修改，实际需求一套住宅者的税负也加重了。最重要的是，综合房地产税和财产税都是同样的拥有税，但却以完全不同的标准和方式征税。 现政府执政后，关于综合房地产税的公论化工作只有上个月底举行的听证会。如果政府没有经过周密的讨论就急于推翻，将难免受到“急于强调上届政权房地产政策失败而制定政策”的批评。综合房地产税的修改应排除一切政治逻辑，为房地产市场的稳定做出贡献，并朝着提高税制效率的方向推进。

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