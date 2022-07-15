“哪怕一分钱利息也要找便宜的地方”……贷款出现“抠理财”热潮. July. 15, 2022 08:06. by 申智焕记者、金度亨记者 jhshin93@donga.com、dodo@donga.com. 上班族韩某（41岁）上个月在智能手机上安装了5个贷款比较应用程序。这是因为，为了获得信用贷款而来到主要交易银行，看到2年前2%左右的信用贷款年利率涨到了4.7%，受到了冲击。韩某在贷款比较应用程序中找到了比主要交易银行利率低0.4%的地方银行，并借了5000万韩元。 韩国银行13日首次启动“大步伐”（基准利率上调0.5个百分点）等，最近贷款利率急剧上涨，寻找贷款比较平台，想要节省一分钱的“抠理财（抠门+理财）族”正在增加。 ○ “省点利息”，贷款比较利用额猛增91% 据金融圈14日透露，今年6月通过移动金融平台Toss的“贷款比较”服务发放的贷款为1.216万亿韩元。与1月份的5300亿韩元相比，剧增了近2倍。今年上半年（1月至6月）月平均贷款执行额为8324亿韩元，比去年同期增加了91%。 目前，像Toss一样，将银行、保险公司、信用卡公司等多个金融公司的贷款商品聚集在一起，提供比较服务的金融科技企业达14家。在这些平台上，消费者几乎可以实时掌握符合自己条件的贷款利率和限度等。 仅去年通过贷款比较平台从银行发放的贷款就达3.1万亿韩元。今年以来，随着利率大举上升，寻找贷款比较平台的消费者正在增加。贷款比较平台“Finnq”今年上半年批准的贷款比一年前激增了5倍以上。“Finda”的贷款批准额也在6个月内增加了2倍。 运营贷款比较平台“Dambee”的Bestfin代表朱恩英（音）表示：“随着基准利率2%时代的到来，贷款者的痛苦越来越大，”“仔细比较多种贷款商品、合理选择最有利商品的聪明消费者正在增加。” ○ 政界：“应该实行一站式贷款移动制” 韩国银行的基准利率从去年8月的0.5%上升到本月13日的2.25%，这一期间家庭的贷款利息负担增加了约23.82万亿韩元，贷款者人均利息负担增加了112万韩元。 由此，政界为了降低家庭的利息负担，要求金融界“构建贷款（转贷）平台”“实行一站式贷款移动制”等。5日，国民力量党政策委员会议长成一钟（音）表示：“去年推进了贷款平台，但由于金融圈的情况而中断了，”“像现在这样的利率上升期，这是比什么都需要的事业，希望迅速构建系统。”金融当局去年推进了银行、第二金融圈、大技术等全部参与的综合贷款平台的出台，但因银行界的反对而中断了。 共同民主党议员尹官石（音）6日也召开了实行一站式贷款移动制座谈会，并强调：“如果将贷款比较平台连接到贷款基础设施上，贷款比较和移动可以一次性实现，”“要营造利率竞争环境，引导贷款利率下调。” 预计当局不久后将开始讨论构建这样的贷款平台。金融当局相关人士表示：“在高利率、高物价状况下，政界提出了要求，因此正在收集整个金融界的意见。”

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