蓝色时光. July. 14, 2022 08:01. . 法国昆虫学家让-亨利•法布尔研究了天微明经过的时间，即成为白天和夜晚界限的神秘时间段，并将其命名为“蓝色时光（The Blue Hour）”。因为这个时间段的阳光呈蓝色，所以得名。这迷人的蓝色时光为许多艺术家提供了灵感。 皮德尔•塞维林•克罗耶尔是一位热爱“蓝色时光”的画家。特别是他画了很多捕捉日暮时分的柔光的画，42岁时画的《斯卡根南部海边的夏夜》就是代表作。斯卡根是位于丹麦最北端的一个安静的渔村。19世纪末，年轻画家们聚集在这里组成艺术共同体生活，他们被称为“斯卡根画家”。挪威出身的克罗耶尔于1891年在这里定居。在巴黎活动已名声大噪的他很快成为艺术社区的领袖。标榜印象主义的斯卡根画家们经常相处，成为彼此的绘画模特。这幅画中的两个女人也是斯卡根画家。左边的女性是安娜•安谢尔戈，戴帽子的右边女性是画家的妻子玛丽。比克罗耶尔小16岁的玛丽甚至去过巴黎留学，但因为丈夫的才能，几乎放弃了创作活动。取而代之的是成为丈夫的缪斯，被刻在了画幅上。 画家最下功夫的部分是蓝色时光的表现。日暮时分，蓝天和大海似乎没有界限地融为一体。由于照亮白沙子的隐隐的光线和故意画得小的人物，斯卡根海边显得更加神秘和安静。 克罗耶尔在捕捉到最安静、最完美的蓝色时光时非常出色，但他的生活并不平静。在50岁之前身体开始疼痛，在经历精神疾病后逐渐变得粗暴起来。妻子也离开了，晚年还经历了失明。就像证明黄昏过后夜幕降临是理所当然的道理一样，他生活中令人着迷的蓝色时光只是暂时的。

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