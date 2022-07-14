第4次新冠疫苗接种从18日开始，接种年龄层扩大到50岁以上人群. July. 14, 2022 08:01. by 刘根亨记者、李智云记者 noel@donga.com,easy@donga.com. 从18日开始，50岁以上或有糖尿病等基础疾病的18岁以上成人将可以接种第4次新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫苗。也就是说扩大了60岁以上、癌症患者等免疫力低下者、感染脆弱设施入所者等此前受限制的第4次接种对象。而以确诊者为对象的7日隔离治疗义务暂时维持到新冠病毒再流行稳定为止。 国务总理韩德洙13日在政府首尔大楼举行的中央灾难安全对策本部会议上发表了上述内容的《应对再次流行的防疫应对方案》。韩总理表示：“通过第4次接种，新冠肺炎确诊后可以预防重症化。” 政府决定，此次不引入营业时间及聚会人员限制、室外口罩义务化等以全体国民为对象的保持社交距离措施。确诊新冠肺炎后死亡的致死率，以5月份为基准，下降到了0.07%，而且医疗应对能力充足。疾病管理厅厅长白景兰（音）当天表示：“我们的目标是提高自主防疫意识，追求防疫和日常生活的协调。” 截至13日0时，日新增确诊病例为4.0266万例，时隔63天再次超过了4万人。与一周前的6日（1.9371万名）相比，增加了1.1倍。特别是，境外输入患者达398人，继今年1月14日（406人）之后居历史第二位。

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