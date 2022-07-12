德、法准备应对俄罗斯永久中断天然气供应的预案. July. 12, 2022 08:01. by 洪禎秀 hong@donga.com. 德国和法国开始着手准备俄罗斯中断天然气供应的对策。俄罗斯11日至21日以维护为由，停止了通过德国向欧洲主要国家供应天然气的“北溪1号”"输油管。但是，欧洲不排除俄罗斯为报复西方制裁完全中断天然气供应的可能性，因此开始谋求优先供应医院等多种方案。 据英国《卫报》报道，德国经济部长罗伯特·哈贝克10日在接受广播采访时表示：“必须时刻预想到最坏的情况，并努力应对俄罗斯再次不再供应天然气的可能性。” 因此，德国制定了在俄罗斯中断天然气供应时，相比家庭把医院及应急服务规定为优先使用对象的方针。大型宿舍收容市民、关闭游泳池、关闭路灯及信号灯等措施也在讨论之中。德国房地产企业博诺维亚为了节约天然气，开始将租赁住宅的夜间供暖温度限制在17度以下。 法国财政经济部长布鲁诺·勒梅尔当天表示：“俄罗斯全面中断天然气供应是现实中可能发生的事情。”他强调，无视这种可能性是完全不负责任的行为，要对此做好准备。 法国正在研究家庭及企业节约能源、扩大天然气储备量、开发替代能源、建设新核反应设施等多种方案。同时，法国也在研究对各企业的能源供应量进行等级划分或扩大能源弱势群体低收入阶层能源支援的方案。 加拿大负责修理“北溪1号”天然气管道涡轮机，但一直以制裁为由，没有将该涡轮机归还德国，9日决定予以返还。俄罗斯提出中断天然气供应的主要理由，是相关涡轮机没有得到正常修理。因此，俄罗斯有可能在21日以后再次供应天然气。

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