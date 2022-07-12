逾半数的OECD经济团体认为“GDP将下降0.5~1%”. July. 12, 2022 08:02. by 郭道英 now@donga.com. 据调查，经济合作与发展组织（OECD）成员国经济团体提出的今年下半年（7~12月）经济前景与前一年相比有所恶化。 据全国经济家联合会（以下全经联）11日透露，OECD经济产业咨询委员会（BIAC）对今年下半年世界经济状况及乌克兰战争的影响进行了调查，结果显示，一半以上的受访者（应答国家）预测乌克兰战争将导致国内生产总值（GDP）下降0.5~1个百分点。该调查是6月份以OECD31个会员国经济团体为对象进行的。在韩国，全经联成为了调查对象。 OECD各国经济团体中，对今年下半年整体经营环境预测为“好”的只有10%与去年60%的人预测下半年的前景“好”相比，大幅下降。相反，认为经营环境“一般”的比率从去年的12%增加到今年的59%，认为经营环境“不好”和“非常不好”的比率从28%增加到31%。 在全球宏观经济状况下，最令人担忧的部门有能源价格及供应（74%）、全球供应网问题（17%）等。 企业投资前景也进一步恶化。预测下半年本国企业投资将增加（“强劲增长”、“略有增加”）的比率从去年的95%下降到了今年的72%，下降了23个百分点。回答“投资会减少”（“大幅减少”、“略有减少”）的比率也从2%增加到了23%，增加了21个百分点。 对于乌克兰战争对本国GDP的影响，53%的受访者预测本国GDP将下降0.5~1个百分点。据统计，预测GDP将下降1个百分点以上的比率为18%。20%的受访者表示，现在预测准确的影响还为时过早。 据调查，战争引发的通货膨胀忧虑也很大。68%的应答者预测乌克兰战争将导致2%以上的物价上涨率。全经联表示，预测0.5~2%之间物价上涨影响的应答率为19%，没有国家预测物价会下跌。

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