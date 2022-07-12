韩美将从8月22日起举行联合军演……有望时隔5年进行实操演练. July. 12, 2022 08:03. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韩美军方暂时决定，从8月22日至9月1日举行下半年联合军演。利用电脑模拟的指挥所演习和中断4年多的野外实际机动演习也将重新启动。 据韩国军方11日透露，韩美决定，今年下半年的联合军演将于8月22日至9月1日举行。韩美计划在此次演习中实施战时作战指挥权移交后由韩国军队主导的未来联合司令部的第二阶段（完全运用能力）检验。另外，双方还正在讨论恢复在前任文在寅政府时期事实上中断的野外机动演练。此前，韩美首脑在5月份的联合声明中曾表示，考虑到朝鲜不断演进的威胁，将扩大联合军演的范围和规模。但是，即使恢复野外实机动演练，考虑到美军战斗力的运用情况和新冠防疫等，预计很难像以前那样有大规模（团级以上）兵力、装备参加。 据悉，最近驻韩、驻日美国空军和韩国空军利用实物大小的“飞毛腿”导弹模拟弹头，实施了应对朝鲜化学弹攻击的演习。此前，韩美在主要空军基地进行了利用朝鲜短程导弹的化学攻击应对演习，但公开该演习动用实物大小的“飞毛腿”模拟弹头的事实尚属首次。 美国国防部当地时间8日公开的演习照片中，美军爆炸物处理小组人员回收标记为“SCUD”（“飞毛腿”）的实物大小的模拟“飞毛腿”弹头后，用重型装备搬运到军用卡车上。由于没有穿防爆装备和防护服等，所以推测是演练结束后回收使用的模拟弹头的过程。 美国国防部表示，该演习于6日在京畿道水原空军基地进行，日本青森县三泽基地所属的驻日美国空军和驻韩美国空军及韩国空军的爆炸物处理小组官兵参加了演习。美国防部还表示：“演习的内容是，根据剧本，通过掌握爆炸物处理程序的战术，加强韩美空军之间的相互运用性和准备态势。”

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