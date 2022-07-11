《社论》新冠疫情再次扩散……亟需越过第六次大流行的“科学防疫对策”. July. 11, 2022 13:57. by / /. 保健福利部第二次官李基一8日表示：“新冠疫情再次流行的警告灯正在一个一个亮起。这意味着新冠疫情再次转变为扩散局面。”事实上，新冠再次流行已经正式化。截至8日零时，一日新增确诊患者为19323人，比一周前翻了一番，最近随着出现“翻番”现象，感染者正在剧增。 预计不久后将成为国内优势病毒品种的奥密克戎的亚分支变异病毒BA.5的传播力不仅强，而且与非变异病毒相比，突破疫苗感染的危险高出60倍。现有疫苗的预防效果大幅下降，却尚未开发出应对变异病毒的改良疫苗。此外，感染带来的自然免疫力一般维持3、4个月左右，因此2月至4月第5次大流行时感染新冠的人也很容易再次感染。 更何况，如果休假季节正式开始，移动量就会增加，在炎热的天气里，人们聚集到有空调的室内，就会形成三密（密接、密闭、密集）环境。除了室内戴口罩外，大部分防疫措施已经解除，市民的警惕心也放松了。也就是说，阻止新冠的方法并不妥当，而助长扩散的因素却随处可见。有预测认为，最快到8月中旬，单日新增确诊患者规模最多将增至20万人。大规模扩散时，确保危重症患者病房是否存在问题等，需要检查的事项不止一两个。 专家们从5月起就警告了夏季再次流行的可能性，实际上从上个月底起，新冠的扩散趋势出现了反弹迹象。现政府一直强调的“科学防疫”对策应该已经准备就绪。但是，“传染病危机应对咨询委员会”的首次正式会议要到11日才能召开，政府将于13日发表对策。随着保健福利部部长空缺时间的延长，对防疫指挥塔缺失的担忧也越来越大。只有从政府开始提高对防疫的紧张程度，才能越过第六次大流行的波涛。

한국어