世界排名第155位的张秀晶夺得WTA125系列赛冠军，时隔40年之后创造韩国女子网球历史. July. 11, 2022 08:19. by 任寶美 bom@donga.com. 张秀晶（27岁•大邱市厅•照片）在女子职业网球（WTA）125K系列诺迪亚公开赛上夺冠。9日（当地时间），张秀晶在瑞典维斯塔德举行的诺迪亚公开赛女子单打决赛中以2比1（3-6、6-3、6-1）战胜了里贝卡•马萨洛娃（第146位•西班牙）。 巧合的是，当天在英国举行了温布尔登网球公开赛女子单打决赛。在温布尔登网球公开赛资格赛决赛第3轮比赛中败北，未能进入正赛阶段的张秀晶虽然等待了1次，但由于没有出现追加弃权选手，错过了正赛舞台。 张秀晶将当时品尝到的“苦味”最终换成了职业生涯第一次夺冠的“甜蜜”。世界排名仅第155位的张秀晶在此次比赛决赛中连一盘都没有失掉，以2比0完胜对手。此前她在32强赛上相遇的克拉拉•伯雷尔（第95位•法国）、在16强赛上相遇的范纳•伍德利巴尔迪（第100位•匈牙利）等，面对排名靠前的种子选手也没有失掉一盘。在决赛中，张秀晶被马萨洛娃的强力发球击败，在本届大会上首次失掉一盘。但从第2盘开始，她凭借强有力的正手进攻，连续两次在对方发球局中实现破发，扭转了局面。 5年前在檀香山举行的125K系列赛决赛中，以1比2败北，只能屈居亚军的张秀晶凭借此次夺冠，成为了继1982年的李德熙（WTA迈尔斯港大赛冠军）之后，在韩国女子网球选手中取得最有分量冠军的选手。此前，赵允贞在WTA巡回赛单打比赛中三次（2002~2003~2006）进入决赛，但均获得亚军。WTA 125K系列大赛是WTA巡回赛下一等级大赛，世界排名前100位的选手有资格参加比赛。

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