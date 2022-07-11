时隔45天，韩国单日新增确诊病例再次超过2万人. July. 11, 2022 08:22. by 赵健熙记者、李知云记者 becom@donga.com,easy@donga.com. 与新冠病毒奥密克戎变异毒株相比免疫规避水平高出3倍以上的“BA.5”已成为韩国优势品种。随着韩国连续两天出现超过2万名确诊患者等扩散趋势的扩大，防疫当局正在讨论将新冠第四针接种对象扩大到50多岁的方案。 据防疫当局10日透露，上周（3日至9日）在韩国发生的新冠确诊病例中检测出的BA.5高达40%以上。就在前一周（6月26日至7月2日），BA.5的检测率为24.1%，低于奥密克戎变异毒株的分支“BA.2.3”（39.5%）和“BA.2”（24.2%）。但仅仅一周时间，BA.5感染患者剧增，已成为韩国占比最高的病毒。防疫当局相关人士表示：“从海外趋势来看，本周国内BA.5的检测率也将超过50%。” 随着BA.5的流行，韩国新冠确诊者规模也在扩大。截止到10日零时，韩国新增确诊病例为20410例。继前一天的20286名确诊患者之后，连续两天出现了2万名以上的确诊患者。这是自5月25日（23945人）以后，时隔45天，单日确诊人数首次超过2万人。最近一周（4日至10日）新冠死亡人数为73人，是之前一周（48人）的1.5倍。 防疫当局将于11日召开预防接种专门委员会会议，讨论扩大新冠疫苗第四针接种对象。会上将积极讨论把接种对象年龄从现行的60岁以上扩大到50岁以上的方案。第四针接种“积极劝告”对象也将比现行的80岁以上人群有所扩大。

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