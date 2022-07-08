名唱安淑善成为非物质文化遗产“盘索里春香歌”的拥有者. July. 08, 2022 07:51. by 李素妍记者 always99@donga.com. 名唱安淑善（73岁）7日被认定为国家非物质文化遗产“盘索里春香歌”的拥有者。 安名唱从1979年加入国立唱剧团到作为元老团员退休为止，在200多部唱剧中饰演春香角色的次数最多。是因为与春香有着特别的缘分吗？去年年初，安名唱向文化遗产厅提交了申请，要求承认其为国家非物质文化遗产“春香歌”的拥有者。文化遗产厅表示：“安名唱的盘索里春香歌的传承能力、传承环境和传承活动贡献度非常卓越。” 此前，安名唱曾在1997年被认定为国家非物质文化遗产“伽倻琴散调及弹唱”的拥有者。安名唱在30天的认定预告期间后，经过非物质文化遗产委员会的审议，如果被认定为国家非物质文化遗产盘索里春香歌的拥有者，现有的伽倻琴散调及弹唱拥有资格将被解除。文化遗产厅为了稳定地维持非物质文化传承体系，不重复承认两个领域。 安名唱于1988年在法国、英国、德国等欧洲8个国家的12个城市进行盘索里演出，进入了名唱的行列。她还是第一个受邀参加1998年法国阿维尼翁音乐节的韩国国乐人。当时观看她演出的法国评论界盛赞说：“这简直是天籁之音。”当年，安名唱在韩国传统艺术家中首次获得了法国文化艺术功劳勋章“Officier”。因向世界宣传国乐的功劳，1999年她被授予玉冠文化勋章。 出生于全北南原的安名唱在9岁时在姨母伽倻琴名人姜顺英老师的劝说下踏入了国乐界。19岁进京，她从老师朴贵姬名唱（1921~1993年）等当代最优秀的名唱那里学习了盘索里五剧目和伽倻琴弹唱。 另一方面，文化遗产厅预告称，国家非物质文化遗产“歌曲”的保有者李东奎（75岁）、制作韩国传统弓箭的“弓矢匠”保有者金成乐（53岁）、金允京（51岁）、刘世贤（58岁）将分别得到认证。

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