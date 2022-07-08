新冠疫情导致就医减少……医生年薪时隔10年首次减少. July. 08, 2022 07:51. by 金素英记者 ksy@donga.com. 据调查，受新冠疫情扩散的影响，2020年韩国医生的年薪有所减少。这可能是市民们遵守洗手和戴口罩等个人卫生守则，少去医院和诊所的影响所致。 保健福利部7日发表了上述内容的《保健医疗人力实态调查》结果。首次发表的此次调查是以全国医生、韩医师、护士、药剂师等20个保健医疗职业从业人员约201万人为对象进行的。以2020年为基准，医生的平均年薪约为2.31亿韩元，从2019年的约2.36亿韩元减少了500万韩元左右。根据该调查结果，2010年医生的年薪为1.38亿韩元，到2019年为止每年都在增加，但进入2020年后首次减少。 进行调查的韩国保健社会研究院首席研究委员申英锡（音）表示：“受到了新冠流行导致国民就医减少的影响，”“据分析，到小儿青少年科和耳鼻喉科就诊的人大幅减少。” 医生在所有20个保健医疗职业中工资水平最高。工资仅次于医生的职业是牙科医生，平均年薪约为1.95亿韩元。其次是△韩医师（约1.09亿韩元）△药剂师（约8400万韩元）△韩药师（约4900万韩元）△护士（约4700万韩元）。 申英锡表示：“与经济合作与发展组织的平均水平相比，韩国保健医疗人力职业之间的工资差距较大，”“在经合组织主要国家，医生的工资是护士的两至三倍，而韩国却达到了5倍。”

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