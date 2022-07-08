IMF总裁警告：“有经济衰退的危险……明年将更加严重”. July. 08, 2022 07:52. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 国际货币基金组织（IMF）总裁警告说：“不能排除经济衰退的可能性，虽然今年也会很困难，但明年经济衰退的危险将进一步提高。”尽管同时出现了经济衰退的信号，美国联邦储备委员会预告，本月也至少要把基准利率上调0.5%以上。 国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃当地时间6日在接受路透社采访时表示：“（在本月底发表的报告中）将下调今年世界经济增长率。”国际货币基金组织4月份已经把经济增长率预测值（4.4%）下向调整0.8个百分点至3.6%。 格奥尔基耶娃表示，世界经济正面临重大的黑暗。她还列举了下调增长率的原因，提到了4月以后通货膨胀扩散、急剧上调利率、中国经济增长放缓、对俄罗斯的西方制裁等。如果经济衰退成为现实，世界经济将自20世纪80年代初期以后时隔40年再次陷入双谷衰退（经济衰退后出现暂时性反弹，再次出现衰退的现象）。 美联储表示，即使承受经济放缓，为了控制通货膨胀，也会实行进一步“紧缩性政策（restrictive policy）”。美联储当天公开的上个月14日、15日联邦公开市场委员会例会记录显示，大部分出席者认为，以本月底为基准，将利率上调0.5%或0.75个百分点是合适的。会议纪录中90多次提到“通货膨胀”等，美联储明确表示，不会脱离强有力的物价稳定基调。

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