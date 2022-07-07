甚至伪造部长官印的“特供”……清除这些才是公正. July. 07, 2022 08:05. . 监查院昨天表示，以世宗市迁移机关为对象的公寓特别供应中，有116名公务员以不正当的手段中签。从2010年开始在该地区开展特供的11年间，教育部、国民权益委员会、韩国土地住宅公社等中央部门和公共机关的非法和变相出售行为成为惯例。公职人员将世宗市迁移利用为理财机会。 从监查结果中发现的不当中签事例来看，公职人员是否具备作为对国民的服务者应有的基本素养令人怀疑。忠清南道锦山郡一名公务员在被派往行政安全部工作期间中签世宗市特供后，用行政安全部代替锦山郡作为所属机关，并复制部长官印制作了虚假文件。还有即将退休的公务员们从所属机关得到特供对象确认书，签订了公寓合同。 去年5月，不是迁移对象的关税评价分类院投入171亿韩元的预算建造了办公楼，49人还得到了特供，这一事实被传开后，世宗市特供被公开讨论。虽然受到了“第二次土地公社事件”的批评，但监查结果被举报的人只有伪造官印的锦山郡公务员1名。其余只进行了问责、注意、通报等处理。不正当中签后放弃合约的人，干脆被排除在惩戒对象之外。现政府把常识和公正刻画为第一个国政课题，但对眼前的腐败却给予了不痛不痒的处分。国土交通部表示，今后将根据是否违反法令，进行追加举报。但是国土部本身就是因非法发放特供确认书而受到监查院注意的部门。能否采取客观、严格的措施还是个疑问。 一直以来，公职人员通过特供制轻松购买公寓后转手出售，从中赚取差价。在此过程中，反复出现了价格暴涨、增加实际需求者负担的恶性循环。据调查，获得世宗市特供的公职人员平均获得的差价超过5亿韩元。因房价暴涨而无法购买自家房子的国民们，在看到公职人员的不当中签情况后，再次陷入了被剥夺感之中。 以此次监查为契机，有必要对在世宗市乃至全国革新城市进行的特供进行全面调查和调查。本月5日，尹锡悦总统表示将亲自处理民生问题。如果掩盖在温饱问题上暴露的不公正，任何民生动作都不会得到国民的认同。

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