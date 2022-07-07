从大自然中找到的答案. July. 07, 2022 08:04. . 生活中难免会有遇到悬崖峭壁的时候。有的人遇到难关时，在原地忍耐和战胜困难，但也有的人通过旅行或冒险寻找答案。克劳德•莫奈是属于后者的人。每当遇到困难时，他就去旅行。特别是诺曼底海边是他平生喜欢去的场所。 莫奈在42岁时画的这幅风景画中的背景也是诺曼底的迪耶普。这是比他度过儿时时光的勒阿弗尔稍微北一点的美丽的海边村庄。用形形色色的颜料和感性的笔法密密麻麻地表现出来的巨大悬崖给人留下了深刻的印象。 当时莫奈在各方面都很困难。1879年妻子卡米尤留下两个儿子后去世，家境困难到交不起房租。由于赞助人奥内斯特•奥什德破产，他的妻子阿莉斯和6个子女一起寄居在莫奈家。偏偏莫奈与阿莉斯发展为恋人关系，受到了世人的指责。要抚养的孩子多达8名，而且工作条件也不够。当时的心情应该是站在悬崖边上。最后他拿着画具离开了。见到经常思念的大自然，画笔不由自主地动了起来。诺曼底海边不仅给莫奈带来了艺术灵感，还带来了身心的安定。一直相信光就是色彩的他，根据光的不同，捕捉到了时时刻刻不同的色彩，快速地搬到了画布上。代表光的世界是多么灿烂多彩的画作诞生了。莫奈以诺曼底风景画举行展览，开始获得好评，画这幅画的第二年，他和家人一起定居在吉伯尼，经营着自己的庭院。 悬崖峭壁也是比喻看不到前途的灰暗状态。莫奈在最艰难的时期来到了诺曼底海岸的悬崖峭壁。在这里可以获得艺术的灵感和人生的答案。因为一生不是物质，而是欲望和探索自然的光芒，怀着对艺术的渴望生活，所以才有可能实现。

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