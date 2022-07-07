YTN：“许埈珥初中时解开国际象棋谜题，体验数学学问”. July. 07, 2022 08:07. by 权九龙记者 9dragon@donga.com. “儿子属于有点傻乎乎的类型。上幼儿园的时候，去上写作公开课，只写了自己的名字就在那里发呆。结果还把‘许埈珥’的‘이（珥）’写成了‘ㅣ，ㅇ’。” 6日，韩裔首次获得“数学界的诺贝尔奖”菲尔兹奖荣誉的许埈珥教授的父亲、高丽大学统计学系名誉教授许明会（音）在接受本报的电话采访时回忆说：“小时候的许埈珥教授让我有些郁闷。” ● “想要营造创意性……我亲自做过数学教育，但是儿子有点跟不上” 许明会教授解释说：“小时候，在教育许埈珥教授的过程中，有时对子女达不到父母的欲望感到郁闷，但想最大限度地重视儿子的自律性和创意性，结果自由成为了许埈珥教授的优点。” 许教授说：“（儿子）玩游戏时习惯把它们变形，进行创意性改造，我也想制作很多这样的东西”，“我尝试过将掷柶游戏或鬼脚图游戏制作成多种版本，还做过很多收集蘑菇并进行拍摄分类的项目。” 对于许埈珥教授沉迷于写诗和写作的中学生时期，他表示：“诗写得很好，还写了小说”，“因为写文章是妻子的专业领域，所以一起看，称赞和批评。”许埈珥的母亲是首尔大学俄语•俄罗斯文学系名誉教授李仁英。 在介绍小时候亲自教数学的轶事时，他说：“中学时曾教过数学教育。因为我也是数学专业的学生，所以按照最近的标准来说，当时我对儿子产生了欲望，想让他上奥数班”，“许埈珥或许是有点跟不上的缘故，好像有过心理上的反抗。” 他还回忆说：“最近看到儿子写的文章，本应该给父亲留下十分擅长数学的印象，但本人一直处于没有达到预期的水平，所以觉得是不是受到了压力呢？” ● “不要进行超前教学和私人教育，要给予充分自由” 许明会教授在教育子女时，不仅提到有必要尊重子女的意愿，还对韩国教育制度提出了建议。也就是说，不应采取整齐划一、胜者独食的结构，而应培养灵活、协作性。 当被问及许埈珥教授说高中退学后要参加鉴定考试时，他回答说：“从早到晚50分钟、10分钟反复10次左右。非常理解那种残酷，埈珥当时有点忍受不住那样的状况了”，“当儿子提出退学的想法时，觉得在家做也是一种方法，所以欣然接受了。” 接着，许教授对现在抚养子女的父母们强调说：“我认为超前教学是错误的，对于私人教育（课外辅导），我也是反对的”，“应该给孩子创造条件，让他们获得充分自由。” 他还主张：“别人说‘这样做’是可以参考的，但参考过后最好不那样做”，“我认为今后多样性会赋予人类价值。” 对于韩国的教育制度，许教授表示：“我认为，追求让某一个最优秀的人发光，剩下的全部成为败者的竞争性胜者的教育模式是错误的”，“反对区分文科和理科，人文素养对数理性工作也有相当大的帮助，反之亦然。”

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