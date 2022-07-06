曾经的高中自退生，如今获得“数学界的诺贝尔奖”. July. 06, 2022 08:11. by 金敏洙=东亚科学记者 reborn@donga.com. 美国普林斯顿大学数学系教授许埈珥（39岁•韩国高等科学院硕学教授）作为韩裔首次获得了数学界诺贝尔奖“菲尔兹奖”，书写了韩国数学界的新历史。 国际数学联盟（IMU）5日上午（当地时间）表示，在芬兰赫尔辛基阿尔托大学，许埈珥教授和瑞士洛桑联邦理工学院教授玛丽娜•比亚乔斯卡、法国高等科学院教授雨果•杜米尼尔科潘、英国牛津大学教授詹姆斯•梅纳德等人一同被选为菲尔兹奖获奖者。 菲尔兹奖是授予在数学领域取得卓越业绩的40周岁以下年轻数学家的数学界最高权威学术奖。在每4年举行一次的世界数学家大会开幕式上，进行发表和授予。因诺贝尔奖未设置数学领域，因此该奖项又被称为“数学界的诺贝尔奖”。 自1936年首次颁发菲尔兹奖以来，包括今年的4名在内，共有64人获奖者。其中10人属于亚裔，但在亚洲地区接受大学教育的获奖者只有6人。最近30年以内的亚洲获奖者只有2人，他们分别是2014年获奖的伊朗德黑兰理工大学出身的已故马里亚姆•米尔扎哈尼教授和许教授。 菲尔兹奖评选委员会解释了评定理由：“因利用代数几何学的工具，解决各种组合论问题，发展‘几何学组合论’的功劳，授予许埈珥教授菲尔兹奖。” 出生于美国加利福尼亚的许教授在韩国读完小学和中学后，从高中退学。2007年他获得首尔大学物理天文学系数学系学士学位，2009年获得同校数学系硕士学位。之后许教授前往美国，2012年在伊利诺伊大学攻读博士课程，解决了45年来数学界难题“里德猜想”，一跃成为明星，6年后又解决了包括里德猜想在内的“罗塔猜测”，再次震惊了世界数学界。 国际数学联盟会长卡洛斯•肯尼格（音）表示：“许教授在两个非常不同的领域--代数几何和组合论中找到了交叉点，解决了组合论的难题”，“这样的发现并不多，通过组合论研究获得菲尔兹奖尚属首次。”

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