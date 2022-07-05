尹锡悦支持率跌至死亡交叉……应该反省是否展现了能够克服危机的领导能力. July. 05, 2022 08:12. . 就任57天的尹锡悦总统的国政支持率呈下降趋势。1日公布的韩国盖洛普调查结果显示，其支持率连续3周下跌，仅一个月就下跌了10个百分点。“真实尺度”（Realmeter）和韩国社会舆论研究所的调查显示，继上周出现否定评价领先于肯定评价的“死亡交叉”现象之后，昨天的差距进一步拉大。在这些调查中，否定评价甚至超过了50%。否定评价超过一半尚属首次。 政权上台还不到两个月，现在判断新政府的国政力量还为时尚早。要想推进现政府推进的各种政策，并取得业绩，还需要一段时间。但是，对于尹总统“不该这样的……”舆论逐渐扩散，是不寻常的信号。偏重人事、执政党的混乱局面等可能起到了综合作用，但更本质的原因是国家领导能力问题。 新政府面临的最近危机状况可以说是“整体困境”也不为过。由于全球经济萧条，甚至出现了负增长的忧虑。由于高物价、高利率、高汇率、高油价等，企业和民生经济受到了直接打击。令人怀疑的是，新政府是否让国民相信自己具备了克服这些问题的蓝图和阵容。虽然使前政权崩溃的国政体系恢复正常并匡正法治固然重要，但是否过于突出对检察机关、警方等权力机关的掌控。 尹总统昨天在上班路上表示：“在进行选举运动时也没有太在意支持率。这没什么意义。”他接着说：“我只有为国民着想努力工作的想法。”当然，没有必要对支持率一喜一悲。只看着支持率来运营国政的做法也不可取。但支持率是反映民心现状的指标。绝不能轻描淡写。 归根结底，如何运营5年国政还是个问题。就任后的100天非常重要。这段时间是为如何得到国会的协助、凝聚国家力量、突破当前危机状况进行设计和打基础的期间。最重要的是，不是检察机关等法律界人脉，而是经济阵容，要成为国政的中心轴。如果以“我们这届政府不同”为由，只按照自己的想法展开国政，那就是“我走我的路”。

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