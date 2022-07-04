“转变为财政健全基调”……言行必须一致. July. 04, 2022 07:43. sanjuck@donga.com. 韩国政府决定在本周内召开财政战略会议，将原本扩张一边倒的财政运营基调转变为“加强健全性”。也就是说，为了不让上届政府期间增加415.5万亿韩元、超过1000万亿韩元的国家债务急剧增加，将对财政进行管理。到任期末为止，每年财政收支、国家债务管理目标也将以具体数字提出。 与上届政府初期的36%的国内生产总值相比，国家债务比率今年接近50%，如果财政扩张趋势持续下去，预计到现政府末期的2026年将达到69.7%。考虑到为减少因应对新冠疫情而剧增的债务，美国、英国、日本等7个主要国家（七国集团）从去年开始都转向了减少支出，韩国的应对有些晚。因为面对今年3月的总统选举和6月的地方选举，政界助长了财政支出的扩大。 全球信用评价公司正在密切关注韩国快速增加国家债务的速度。也就是说，如果外汇危机、全球金融危机时起到最后堡垒作用的财政进一步恶化，国家信任度可能会下降。这就是本届政府必须引入严格用法律强制执行的财政准则的原因。经济合作与发展组织会员发达国家中，没有财政准则的国家只有韩国和土耳其，德国等国家干脆用宪法规定了财政准则。 尹锡悦总统在总统候选人时期也承诺“将在任期1年内制定财政准则”。但是，引入财政准则需要政界的协助。在上届政府中，企划财政部以2025年实施为目标，向国会提交了财政准则案，但朝野没有表现出关心。因为，该方案标准松懈，而且不是法律而是施行令，因此受到了“稀汤寡水”的批评，面临选举的政界也认为它将成为妨碍增加财政支出的枷锁。 更大的问题是，政府嘴上说是担心预算膨胀、国家债务增加，另一方面却增加僵硬性支出。以浪费税金为由，要把前政府的“税金工作岗位”事业缩小一半，要对浪费财政的公共企业进行结构调整，但新政府大选公约中的基础年金、士兵工资上调都要按照计划推进，这是前后矛盾的。为了切断民粹主义财政支出竞争的恶性循环，政府首先要摆脱“只许州官放火、不许百姓点灯”的阵营理论。

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