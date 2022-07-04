关闭以自我为中心的开关. July. 04, 2022 07:43. . “如果不是站在那个人的立场上考虑，完全理解那个人是不可能的。除非穿着那个人的皮肉，成为那个人走路。”―出自哈珀•李的《杀死一只知更鸟》中 在《杀死一只知更鸟》中，阿提库斯对他的小女儿斯库特的建议是我最喜欢的文章之一。斯库特为了实践父亲的建议不断努力，有时也会失败，但直到书的末尾才真正理解拉德利的立场。对于作为精神健康医学科医生的我来说，这篇文章不是“完全不可能产生共鸣，放弃它”的信息，而是“我无法完全理解别人的立场，所以不要随意判断那个人的人生和价值观，为了产生共鸣而不断努力”的自警文。还有比理解他人更难的事情吗？过了30岁来到美国担任精神科医生的我每天都会面对和我过着人种、语言、文化完全不同生活的患者。对于看起来和我没有一点共同点的他们，我尽最大努力去共鸣，他们相信第一次见到的东方男子精神科医生我，并敞开心扉。从表面上看完全不和谐的我们，就像管弦乐队的乐器一样，彼此共鸣并联系在一起。我们常常误以为只有和某人有过类似的经历才能理解那个人。但是，如果与对方有过相似的经历，本人经历的感情和记忆反而太强烈，因此很难对他人的感情产生准确的共鸣。在共鸣方面，比经验更重要的是暂时关闭理解和帮助他人的意志和以自我为中心的开关。与患者的共鸣和联系经验是教会我的最大的教训。

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