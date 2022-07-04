生病的话可以休息……发放“伤病津贴”. July. 04, 2022 07:44. by 柳根亨 noel@donga.com. 保障生病劳动者的休息和收入的伤病津贴制度的试点工作将从4日起启动。保健福利部3日表示，伤病津贴试点工作将从4日起在首尔市钟路区、京畿道富川市、忠清南道天安市、庆尚北道浦项市、庆尚南道昌原市、全罗南道顺天市等全国6个地区进行。伤病津贴领取者每天将获得最低工资的60%，即43960韩元。 伤病津贴是劳动者即使因与业务无关的受伤及疾病休息，也能保证最低收入的制度。1883年最早在德国实施这一制度，目前经济合作与发展组织国家中没有伤病制度的国家，只有韩国和美国的部分州。 此次支援对象是居住在6个地方自治团体的满15岁以上至未满65岁的就业者。除了工资劳动者外，个体户、艺术人（雇用保险加入者）、平台劳动者等也可以得到支援。健康保险公团指定的合作事业场（105个）劳动者即使居住在试点工作地区外，也可以申请伤病津贴。但是雇佣保险的失业工资、育儿休职工资、工伤保险休业工资、基础生活保障制生计工资领取者等不属于支援对象。公务员和教职员也不能得到伤病津贴。 可以申请伤病津贴的受伤和疾病的种类没有限制。但是，以美容为目的的整容或没有发生并发症的生育相关诊疗等不能得到津贴。希望申请伤病津贴的人可以在223个地区医疗机关支付15000韩元，领取诊断书后提交。发放机关可以在健康保险公团网站上确认，如果确定为领取对象，将返还诊断书发放费用。福利部计划分析此次试点工作的效果，将在2025年把伤病津贴制度扩大到全国。

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