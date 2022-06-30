时隔20年定性为“战胜”……韩军举行第二次延坪海战纪念仪式. June. 30, 2022 08:10. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 针对2002年朝鲜警备艇的突袭挑衅、坚守西海“北方界线”的第二次延坪海战20周年“胜利纪念仪式”29日在京畿道平泽市海军第二舰队司令部举行。 韩国军方当天正式宣布第二次延坪海战为“胜利”，并表示将对尹永夏（音，下同）少校、韩相国上士、赵天衡、徐厚源中士和黄道贤、朴东赫兵长等6名战亡者和遗属负责到底。此前，军方没有在第二次延坪海战纪念仪式上使用过“战胜”一词。第二舰队司令部内的第二次延坪海战战绩碑也将经过修缮工程更换为“战绩碑”。 国防部长李宗燮和战亡者遗属、将士等出席者们纪念了20年前牺牲生命守护西海“北方界线”的6名英雄。国民力量党代表（党首）李俊锡和国家安保室第二次长申仁浩也一同出席。为参加北大西洋公约组织峰会而出国的尹锡悦总统送去了花圈。 遗属们在献花和焚香结束后，移步到纪念碑后面，抚摸着刻为浮雕的6名勇士的脸。赵天衡上士的母亲林宪顺（音）用双手不停地抚摸着儿子脸部的浮雕，哽咽着说，“连妈妈来了你都不知道”，令周围人感到惋惜。看着这一切的李宗燮也红了眼眶，并说：“他不会被忘记的。我们会永远记住他。”徐厚源中士的父亲、遗属会长徐永锡表示。“虽然已经过去了20年，但今天似乎更加怀念，听到了6名勇士的雄壮声音，”“多亏了国民的将士和军务员们，我才能从事生计，度过舒适的日常生活。我为大家感到骄傲”，鼓励儿子的后辈们。 李宗燮在纪念词中提到六名勇士的名字，并表示：“他们崇高的牺牲不仅会留在我们心中，还会永远活在大韩民国历史上，”“将修改相关法规，根据追授、晋升的军衔，支援各种工资和礼遇。” 纪念仪式结束后，遗属和参战官兵们乘坐以6名勇士的名字命名的导弹高速舰抵达丰岛附近海域，举行了将菊花放在海里并洒酒的海上献花仪式。 第二次延坪海战是在韩日世界杯期间的2002年6月29日，两艘朝鲜警备艇侵犯西海“北方界线”，突袭韩国海军虎头海雕357号高速艇后爆发的。在朝鲜的突袭中，高速艇长尹永夏少校等5人战亡，朴东赫兵长身负重伤接受治疗，最终死亡。当时，韩国海军立即反击，导致30多名朝鲜军人伤亡，朝方警备艇也裹着火焰逃往朝鲜。

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