艺术的阳光. June. 29, 2022 07:51. . 心理创伤（心理阴影）似乎只发生在经历冲击性事件的当事人身上，但有时也会超越世代继承。赵京兰作家的《河豚》是一部充满这种心理创伤故事的小说。 奶奶选择的死亡就在小说当中。当时30岁的老奶奶煮河豚汤，只给自己的东西下毒然后喝下去就死了。在饭桌前看到这一情景的她的丈夫和年幼的儿子受到的冲击超乎想象。问题在于这对两人来说并没有结束。在场的年幼的儿子后来生的女儿（主人公）有一天偶然听到了这个故事。周围的人说她的长相和行为都和奶奶很像。从那时起，她开始觉得有人“跟着自己”。一种精神分裂。 乍一想根本说不过去。连后来出生的孙女也受到心理创伤，这太不合逻辑了。但是，非逻辑就是现实，这又如何是好呢？心理创伤之所以可怕，是因为这种非逻辑性。自杀的理由对孙女来说并不重要。只是被奶奶选择的极端死亡方式所压倒。她几乎病态地想到了奶奶，想到了同样方式的自杀。像奶奶一样用河豚。 让她回到生活中，是某位建筑师的温暖之心。认为“建筑追求的共同概念”是舒适的巢穴的建筑家。他给她当心理窝。他也有伤痛。他的哥哥也自杀身亡。他不是没有痛苦。只是没有被压倒。他对雕刻家主人公这样说。“你不是艺术家吗？应该可以表现出来。”意思是说，可以用雕刻来表现压抑在心头压倒自己的东西。心理创伤是什么？就是把人类推入无秩序的黑暗之中。那么，摆脱这些的途径就是把阳光照进黑暗里。当然，艺术就是阳光。有时候。

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