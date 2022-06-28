执政党：“先选出法司委员长、组建议长团”；在野党：“将在7月临时国会上单独选出议长团”. June. 28, 2022 07:58. by 姜炅石, 朴訓祥 coolup@donga.com,tigermask@donga.com. 国民力量党27日提议“先选出国会议长团和法制司法委员长”。但是，共同民主党断然拒绝称“这是在强迫单方面屈从”，并针锋相对地表示“将于7月召开临时国会”。意思是可以单独选出议长团。随着双方未能缩小分歧，国会的“开店停业”状态很有可能持续到7月份。 国民力量党院内代表权性东当天上午在最高委员会议上表示：“如果（共同）民主党真心想把法司委员长还给国民力量党，（我们）就提议召开全体会议，先选出国会议长团和法司委员长，”“返还法司委员长是履行与国民的承诺。”他还说：“民主党在院构成协商中搭售‘完全剥夺检察机关调查权’的恶法，”“组建国会司法改革特别委员会、取消向宪法裁判所起诉，（民主党的）这些条件是不能接受的。”此前，共同民主党以设立国会司改特委和缩小法司委权限为条件，曾表示将把法司委员长让给国民力量党，但国民力量党正面拒绝了这一提议。 共同民主党院内代表朴洪根当天下午召开记者恳谈会就此表示：“通过权院内代表的公开发言，确认了他没有解决（国会空白）状况的意志。好像是在和墙壁说话，”“接下来几天将召开7月临时国会，使国会恢复正常，处理民生悬案和人事听证会。”这意味着共同民主党将以169个议席的实力为基础，可以单独选出议长团。朴洪根对国民力量党声讨称：“在国会正常化方面，他们连一指甲盖的诚意都没有，”“将期待执政党提出让步案、召开国会直至最后一刻。” 但是，权性东28日将以尹锡悦总统特使的身份前往菲律宾，下个月1日才能回国，因此朝野协商有可能无法取得进展。对于权性东的出国，共同民主党非常对策委员长禹相虎批评称：“他从一开始就没有国会正常化的意志，”“国会还没有正常化，总统任命执政党院内代表为特使，是怎么回事?”而权性东也针锋相对地表示：“只要共同民主党改变立场，完全可以进行协商，连远程视频会议都能举行的情况下，（特使日程）不会对实现协商造成任何影响。”

한국어