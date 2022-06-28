最终是下个月上调电费……急需成立摆脱政治的独立定价机构. June. 28, 2022 08:00. . 从下个月开始，四人家庭的月平均电费将上涨1535韩元。这是因为，就像“豆腐价格（电费）比黄豆价格（发电费用）便宜”一样被歪曲的电费，使韩国电力的赤字增加得失去了控制。城市煤气费也将上调7%。政府和政界考虑到支持率，一直在压制公共费用，再加上乌克兰战争的影响、脱核电政策的副作用，最终不得不涨价。 产业通商资源部认可的韩电第三季度电费上调幅度为每度电5韩元，是韩电为发电实际支付的燃料费上涨部分的七分之一。通过此次上调，截至年底，韩电收益将增加1.3万亿韩元左右，但还不足以改善第一季度7.8万亿韩元、年均30万亿韩元的天文数赤字。进一步上调费用或政府提供财政支援是不可避免的。 直到几年前还是超优良企业的韩电之所以沦落为这种亏损企业，是因为政府对花费100韩元生产的电力以50韩元的价格出售的非正常结构置之不理。随着韩国电力赤字的扩大，韩国的家用电费却维持在经合组织成员国平均水平的61%的低水平。因此，在国际油价上涨的去年，人均用电量创历史新高，位居世界第三位。与成本相距甚远的价格结构导致了能源的过度消费。 虽然政府为了解决这个问题引进了“燃料费联动制”，但仍然看政界的脸色，使制度无力可施。一直持安逸态度、觉得“如果赤字扩大，政府会提高费用或用税金填补”的韩电经营层也难逃责任。轻率地推进脱核电、扩大新再生能源，结果只增加昂贵的天然气发电，能源政策的失败使情况更加恶化。 在外汇危机后首次预告物价上涨6%的高物价情况下，“能源政治化”的高昂代价，最终是由国民承担。要想阻止类似事件再次发生，只能把决定费用的权限交给不受政府和政界影响的独立专家机构。政府还要为因公共费用上调而受苦的平民、小商贩等弱势群体制定能源担保支付等其他支援对策。特别是，对于韩国电力，要超越业已表明的管理层返还奖金的水平，推进削减组织和人员等高强度的结构调整。

한국어