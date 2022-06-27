携手他人. June. 27, 2022 07:57. . “哦，疯了，这可笑、不可知的世界！你看，她多么想活下去，他多么想挽留她。”—出自伊丽莎白•斯特劳特的短篇《涨潮》中 主人公凯文为了结束自己的生命，来到了13岁时离开的故乡。在物色合适的场所时，他偶然遇到了小时候教过自己的奥丽芙。从此，他结束生命的计划就泡汤了。这是因为，老先生说出了无聊到不舒服的话，希望她快点离开，但又希望她不要离开的另一个自己。 虽然不知道世界有多么“疯狂（insane）、可笑（ludicrous）、不可知的（unknowable）”，但有一点是明确的。在战争、疾病和各种灾难如潮水般袭来的情况下，几乎不可能不感到绝望和无力。 但是我们不是在周围生活吗？周围增多的“水”更容易察觉。家人、朋友、同事,有时在小区澡堂每周遇到的老人也属于这种情况。少言寡语的家庭、在Kakao Talk信息中语言严重混乱的朋友、用脏毛巾推脸颊的老人…….到处隐藏的救援信号大多是琐碎的、隐秘的，必须经过我们身边。这是多余的干预吗？也许是那样。但总比不能从不可理解的漩涡中救出你的周围要好。 相反，如果你处于无可奈何的涨潮中，就一定要发出求救信号。结果，凯文目睹了上同一所幼儿园的帕蒂掉进海里后，沿着危险的悬崖走下去。想要自杀的人为了救别人而欣然行动的这个场面可能会让人感到尴尬，但请看。我们是多么想抓住对方。

한국어